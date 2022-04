Pietre, bastoni, torce: guerriglia da derby a 150 km da Istanbul…

Il derby, vinto 2-0 dal Fenerbahce sul Galatasaray, si è giocato a Istanbul. Ma a Bursa, distante 150 km, i tifosi delle due squadre si sono affrontati violentemente, trasformando un quartiere cittadino in un luogo di guerriglia.

I sostenitori rivali si sono aggrediti a vicenda con pietre, bastoni e torce nel quartiere dove alloggiavano per lo più studenti universitari. Mentre il luogo si stava trasformando in un campo di battaglia, un gran numero di squadre di polizia sono state inviate sul posto. Con l'intervento delle squadre di polizia giunte in zona, i tifosi si sono dispersi fuggendo per le vie laterali. Sebbene sia stato appreso che non ci sono stati feriti negli incidenti, le squadre di polizia hanno presidiato il quartiere anche nelle ore successive in modo che le parti non si incontrassero più. Poi, dopo la gara, sono arrivati anche gli sfottò via social del Fenerbahce al Galatasaray che da leone è diventato gattino...