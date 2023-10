Pietre dopo il derby, la tifosa morta del Rosario Central: il primo vero arresto

Ivana stava tornando a casa in moto, con il suo compagno, dopo il derby vinto 1-0 dal suo Rosario Central contro il Newell's Old Boys ed è stata colpita da un sampietrino. La giovane indossava la maglia del Rosario Central e l'impatto l'ha fatta cadere dalla moto.

Dalle indagini è emerso che gli arrestati non erano gli aggressori della giovane, ma erano stati accusati di aver lanciato pietre contro altre persone, tra cui il fidanzato della vittima. I sospettati sono stati identificati come Mauricio Alejandro O., Lucas Santiago O., entrambi di 24 anni, e Santiago Javier R., di 25 anni.

Mauricio Alejandro O. è stato accusato anche di aver lanciato pietre contro il fidanzato di Ivana, anche se non è riuscito a ferirlo. Il giudice Silvana Lamas ha presieduto l'udienza e ha ordinato la carcerazione preventiva per 90 giorni per Mauricio O. — questo giovane era stato accusato di furto nel marzo 2023 ed era stato incarcerato per due mesi —, per gli altri due ha dettato la libertà con regole di condotta.