Polizia di Madrid, proseguono le indagini per lo striscione anti-Real Madrid e il manichino di Vinicius

Le forze e gli organi di sicurezza dello Stato continuano a lavorare alle indagini per identificare gli autori dello striscione contro Madrid e del pupazzo di Vinicius prima del derby di copa del Rey

Redazione DDD

Le forze e gli organi di sicurezza dello Stato continuano a indagare su chi siano stati gli autori dell'affissione di uno striscione contro il Real Madrid e dell'impiccagione di un pupazzo con la maglia del brasiliano Vinicius prima del derby dei quarti di copa del Rey contro l'Atlético Madrid.

Comportamenti gravi

In occasione di questo pessimo episodio, si è riunita questo lunedì presso la sede della Procura Generale dello Stato la Commissione permanente della Commissione di Stato contro la violenza, il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza nello sport per stabilire un quadro di collaborazione nella persecuzione di questi comportamenti "che si verificano frequentemente negli stadi sportivi e generano un sentimento di insicurezza e irrequietezza tra le persone che vi si recano”.

"La gravità di questi comportamenti trascende la sfera amministrativa verso quella penale e richiede quindi un'azione forte per prevenirli e sanzionarli", secondo la Commissione in un comunicato, in cui spiega di aver affrontato il caso dello striscione con il motto "Madrid odia il Real" e la bambola appesa su un ponte vicino al Real Madrid Sports City.

Nella sua lettera, la commissione Antiviolencia sottolinea che le Forze e il Corpo di sicurezza hanno avviato un'indagine per trovare gli autori e specifica che "si sta lavorando, tra le altre linee di indagine, sulla visualizzazione delle telecamere di sorveglianza per il traffico nella zona, così come le immagini pubblicate sui social network per elevare le corrispondenti proposte sanzionatorie per gli autori di questi atti spregevoli di natura razzista, xenofoba o intollerante”.

"Sia la Federcalcio spagnola reale (RFEF) che la Lega calcistica professionistica (LFP) hanno ribadito la loro ferma condanna per questo triste episodio e hanno mostrato la loro determinazione a collaborare con la Commissione per giungere all'identificazione degli autori. Inoltre, la commissione permanente ha apprezzato la reazione immediata dei club del Real Madrid e dell'Atlético Madrid che, attraverso dichiarazioni separate, hanno espresso la loro condanna e il rifiuto dei fatti e hanno mostrato la loro disponibilità a collaborare con le autorità per identificare gli autori".