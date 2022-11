Polizia Nazionale: evitata una battaglia campale prima del derby di Siviglia

Il 6 novembre al Benito Villamarín si è giocato il derby andaluso tra Betis e Siviglia. La partita si è conclusa con un pareggio per 1-1, in una partita in cui le polemiche hanno avuto un ruolo di primo piano. Il Betis ha finito la partita con nove giocatori in campo dopo le espulsioni di Borja Iglesias e Nabil Fekir, e il Siviglia con dieci uomini per l'espulsione di Montiel.