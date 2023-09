Pordenone, continua il derby interno tra tifosi e presidenza: si rischia il fallimento

Attualmente la compagine non può svolgere nessuna attività, nè tantomeno quella agonistica della Prima Squadra e, semmai il tribunale dovesse ammettere la società al concordato evitando il fallimento, si potrà dare il via alle sole attività di base (scuola calcio). Come riporta Pordenone Today le difficoltà non sembrano finite perchè alcune famiglie hanno già sistemato i propri figli in altre squadre ergo non ci sarebbero abbastanza giocatori per incominciare la stagione. Il rischio fallimento è sempre più alto.