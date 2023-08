Portiere “colpevole” della retrocessione Wisla: gli ultras lo vedono a una festa e gli rompono il pollice

Era una vendetta per la sconfitta estiva del Wisła Cracovia nello spareggio salvezza contro il Puszcza Niepołomice

Sabato il 20enne Kewin Komar ha giocato la partita tra Puszcza Niepołomice e ŁKS Łódź allo stadio di Cracovia (l'impianto di Puszcza non era omologato per le partite dell'Ekstraklasa, la massima serie polacca), e dopo la partita si è recato a Wiśnicz Mały, a 50 chilometri da Cracovia. Doveva andare a prendere lì la madre della sua ragazza e tornare a Bochnia, dove vive. Quel giorno a Wiśnicz Mały era in corso una festa antincendio organizzata dai vigili del fuoco volontari locali.