Portogallo, scontri e fermi tra gli ultras di Boavista e Famalicao

La partita di Primeira Liga portoghese vinto dal Famalicao per 2 a 1 in casa del Boavista ha vissuto attimi di tensione prima della partita.

Nei pressi dello Estadio do Bessa ben 35 ultras del gruppo dei Fama Boys (appartenenti alla squadra ospite) hanno teso un agguato ai rivali dei Panteras Negras, vista la mancanza delle forze dell'ordine in quella zona dell'impianto sportivo.

In diversi video presenti sul web si possono vedere i tafferugli tra le due tifoserie a colpi di cinte e lanci di bottiglie di vetro. La polizia autoctona si è subito precipitata sul luogo per riportare la calma ed ha identificato e fermato i facinorosi ospiti non facendoli entrare allo Stadio.