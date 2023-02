Presi e portati via: la Polizia espelle 12 tifosi dal derby di Melbourne

Victory contro City, ma non solo...

Dodici persone sono state fermate dai poliziotti, portate via di peso ed espulse dal derby di Australian League tra Melbourne Victory e Melbourne City. Il tutto durante la partita.

Tolleranza zero doveva essere e tolleranza zero è stata

C'era una forte presenza della polizia alla partita per garantire che non si ripetesse il caos dell'ultimo derby di dicembre, quando centinaia di tifosi sono scesi in campo all'AAMI Park 20 minuti dopo l'inizio della gara.