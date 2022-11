Qatar 22, un giornalista di Sky fa coming out in diretta: “Ho un danno mentale…”

Il Mondiale in Qatar è alle porte e le polemiche si accentuano sempre di più. Dopo le parole di Blatter che si auto-accusava di non aver fermato la candidatura del paese asiatico ci ha pensato l'ambasciatore della Coppa del Mondo ad accendere nuovamente la miccia: "L'omosessualità è danno mentale".

Il giornalista tedesco di Sky Sport, Thomas Fleischman, ha voluto rispondere subito per le rime facendo un sorprendente coming out. "Secondo l'ambasciatore della Coppa del Mondo del Qatar, ho un danno mentale – ha detto all'esordio del notiziario –. Sto ancora cercando di superare in qualche modo i prossimi minuti senza incidenti. Spero che ci seguiate, benvenuti a Sky Sport News", con queste parole il giornalista ha voluto esprimere il suo dissenso nei confronti di Salman.