Rangers, quelli del Celtic se la ridono: sale da derby sulle ferite dei rigori in finale

Presi di mira prima della finale...ride bene chi ride ultimo...

Carl Starfelt, 26enne difensore centrale del Celtic, ha pubblicato una foto sorridente di se stesso e del suo compagno di squadra Jota sulla scia della sconfitta nella finale di Europa League dei Rangers. La coppia vincitrice della Premiership scozzese era stata trollata dai fedeli di Ibrox mentre si dirigevano a Siviglia per lo scontro con l'Eintracht. I tifosi Gers chiedevano a gran voce voli per la Spagna praticamente ad ogni minuto e sognavano di andare a vedere la finale "proprio in compagnia dei due giocatori del Celtic".

A Jota, in prestito al Celtic dal Benfica era stato detto che "deve odiare la vita" in un video mentre i passeggeri cantavano canzoni dei Rangers e gli attaccavano persino l'adesivo del gruppo dei tifosi di Ibrox sul cappello. In seguito alle interazioni, Starfelt si era rivolto ai social media per chiedere "rispetto per i campioni" e ha continuato a schernire i fan dei Rangers dopo il rigore spezzato. Quasi subito dopo la sconfitta ai rigori, lo svedese ha postato uno snap sul suo Instagram di Jota e di se stesso sorridenti davanti alla telecamera...