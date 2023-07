Rapporto della polizia, derby Dinamo-Hajduk: “Tutto bene, solo 1 arresto e 3 feriti”

La nota ufficiale: "La partita è stata guardata da circa 17.700 visitatori, di cui circa 2.500 tifosi della squadra ospite. La sicurezza della partita è stata gestita dal dipartimento di polizia di Zagabria in coordinamento con la direzione della polizia, in conformità con il protocollo sulla sicurezza nelle partite ad alto rischio.

Prima, durante e dopo la partita, 19 persone sono state trattenute nei locali ufficiali della polizia, di cui 13 erano tifosi locali e cinque tifosi in visita, il più delle volte per ubriachezza e possesso di articoli pirotecnici o per violazione della legge sulla prevenzione dei disturbi nelle competizioni sportive. Una persona è stata arrestata per aver aggredito un agente di polizia nell'area intorno allo stadio, l'agente di polizia è rimasto leggermente ferito e l'indagine penale è in corso.