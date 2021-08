Raya galeotta…Grealish sulla App di incontri: che dirà Sasha, la sua fidanzata storica?

Jack Grealish su Raya? L'uomo da 100 milioni di sterline del Man City avvistato nell'app di appuntamenti per celebrità, dopo gli scatti sexy della star di Love Island nonostante la storia d'amore con la fidanzata d'infanzia Sasha Attwood

Raya è un'app di incontri privati ​​ultra esclusiva che si descrive come "abbonamento online per appuntamenti, networking e nuove amicizie", in cui gli utenti devono passare attraverso un processo di richiesta esauriente prima di aderire. L'anno scorso, la star di Friends Matthew Perry è diventata virale quando una delle sue interazioni con Raya è stata fatta trapelare da un potenziale corteggiatore, che è stato poi cacciato dall'app. MailOnline ha contattato i rappresentanti di Jack Grealish e del Manchester City per un commento, visto che sembrerebbe che al calciatore sia piaciuta una serie di foto sexi in bikini della star di Love Island Lillie Haynes su Instagram, mettendo mi piace agli scatti dal suo profilo verificato prima di rimuovere tutto. Lillie, 22 anni, è rimasta lusingata dopo aver notato i like di Jack nelle sue foto, inclusa una di lei che indossava un bikini bianco succinto che è stato condiviso giorni dopo essere entrata nella villa rivale di Love Island. Una fonte ha detto a MailOnline: "Lillie non poteva credere che Jack sapesse chi è, si è presa del tempo prima mettere mi piace ai suoi caricamenti su Instagram".