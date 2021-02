Razzi in campo “a porte chiuse”: interrotto il derby di Bruxelles poi vinto dall’Anderlecht

Il derby di Bruxelles in coppa del Belgio tra Union Saint-Gilloise e Anderlecht è stato interrotto per pochi minuti all'inizio della partita a causa dei razzi lanciati in campo dall'esterno dello stadio.

Redazione DDD

Nonostante il fatto che i tidosi non siano autorizzati a entrare negli stadi a causa della crisi sanitaria del coronavirus, i fan continuano ad essere protagonisti di alcuni incidenti che a volte influenzano il corso delle partite. L'ultimo esempio è avvenuto giovedì 11 febbraio, nello scontro stracittadino di Bruxelles di Coppa del Belgio tra Union Saint-Gilloise e Anderlecht, una delle squadre più grandi del paese.

Durante le prime fasi della partita, il match è stato fermato dall'arbitro per qualche minuto perché alcuni tifosi, dall'esterno dello stadio, lanciavano razzi in campo. Il gioco è stato interrotto finché gli elemento di disturbo non sono stati rimossi e il fumo che hanno generato si è dissipato. E anche se gli spalti sono vuoti, alcune tifoserie continuano a farsi notare nel modo peggiore.