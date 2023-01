Razzismo al derby di Madrid, Vinicius tiene alta la guardia: Ancelotti “Tolleranza zero”

L'allenatore italiano ha risposto ai media su varie questioni sia riguardanti l'attuale situazione del Real Madrid che l'attuale scena calcistica: "Dani Carvajal e Thibaut Courtois: hanno piccoli problemi, saranno disponibili contro il Villarreal il 7 gennaio, non darò minuti a Kroos, Benzema, Alaba, Vinicius e Mendy. Metteremo la migliore squadra possibile per vincere la partita. La Copa del Rey per il Real Madrid è importante, non è la competizione più importante per noi, ma con questo emblema dobbiamo rispettare tutte le competizioni e cercare di vincerla. E la Coppa di quest'anno è un altro torneo che vogliamo vincere".

Le parole di Ancelotti sui giocatori in scadenza: "Non abbiamo problemi, non ne parliamo, i giocatori sono concentrati su quello che fanno. Il focus dei giocatori e dei club è cambiato, quando un giocatore arriva in scadenza di contratto non è preoccupante come qualche anno fa. E penso che anche i club siano meno preoccupati".

Dopo gli episodi razzismo nel derby di Madrid dei mesi scorsi, Vinicius è tornato a denunciare il problema. Ancora Ancelotti: "Non entro in questo argomento. Come dicevo, non è un problema della Lega ma generale e culturale. Per me, la società non ha l'educazione che deve avere. Non mi concentrerò su Vinicius, la Lega o le sanzioni. Dobbiamo pensare a qualcosa di più grande. Il razzismo e la xenofobia sono questioni molto serie. Stiamo parlando di argomenti che non devono esistere, come il razzismo e la xenofobia. Ridurre tutto solo al caso di Vini sarebbe un errore. Per me, tolleranza zero su questo tema".