Real Madrid, Arda Güler ko: lesione al menisco interno del ginocchio destro

La notizia dell'infortunio è stata diffusa dalla società madridista in una nota ufficiale: "Il giocatore sarà trasferito a Madrid nelle prossime ore per proseguire il trattamento specifico". Proprio a poche ore dal Clásico a stelle e strisce...

Grosso guaio in casa Real Madrid. Nel tardo pomeriggio la società ha diramato un comunicato sulle condizioni di Arda Güler, gioiello turco classe 2005 acquistato a inizio luglio dal Fenerbahce per 20 milioni di euro più 10 di bonus e una percentuale al club di Istanbul sulla futura rivendita del 20%.

"In seguito agli esami effettuati sul nostro giocatore Arda Güler - spiega il club madridista -, gli è stata diagnosticata una lesione al menisco interno del ginocchio destro. Il giocatore sarà trasferito a Madrid nelle prossime ore per proseguire il trattamento specifico".

Una notizia non bellissima per Carlo Ancelotti e i tifosi blancos a poche ore dal Clásico a stelle e strisce. Nella nota del Real non si fa riferimento ai tempi di recupero del giocatore.