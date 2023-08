Reggina, Istituzioni e ultras uniti nel derby contro FIGC e Lega: in 5000 al Granillo

Applausi a non finire sia per Massimo Taibi che per l'allenatore Filippo Inzaghi. Il derby tra i reggini e la Lega è appena cominciato.

Cori contro la FIGC e la Lega, come conferma Il Reggino, sono stati il leit motiv della serata, proprio prima del Consiglio di Stato. Istituzioni e ultras sono stati uniti in quest'iniziativa come non mai ed hanno promesso la loro presenza a Roma. Tra i vari dirigenti, in prima linea, si è potuto ammirare Massimo Taibi - direttore sportivo del club - il quale ha preso il microfono ringraziando i tifosi per il sostegno ed ha dichiarato: "Noi siamo qua per la nostra Reggina, che nessuno deve toccare. La Reggina è nostra. Restiamo tutti uniti a sperare che i nostri avvocati possano ribaltare questa situazione. Dobbiamo parlare solo di Serie B".