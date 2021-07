Ridateci Renato: torcida Internacional Porto Alegre, striscioni e insulti contro tutti

I tifosi dell'Internacional hanno steso striscioni di protesta a Porto Alegre: "Il presidente Barcellos si deve dimettere. Vogliamo un leader in panchina. Rivogliamo Renato".

La partenza dell'Internacional di Porto Alegre per il confronto con l'Atletico Paranaense, a Curitiba, per il campionato Brasileirao, è stata tesa questo sabato. Ancora seccati per l'eliminazione in Copa Libertadores nel bel mezzo dello stadio Beira-Rio, alcuni tifosi sono andati a caricare i giocatori all'aeroporto internazionale Salgado Filho, a Porto Alegre, e l'attaccante Thiago Galhardo è stato pesantemente caricato e offeso.