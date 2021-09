Rissa e 15 arresti al derby delle Asturie: dopo 4 anni sentenza definitiva ancora in alto mare…

Udienze bloccate da un anno, ma i fatti risalgono al 2017...

La ripetizione del processo contro i 15 imputati per i disordini avvenuti nei pressi dello stadio El Molinón di Gijon prima del derby regionale delle Asturie contro i grandi rivali dell'Oviedo del settembre 2017 resta bloccata in tribunale da mesi. L'ostacolo principale, poiché sembra che ora verrà riemesso un accordo da parte di tutti i soggetti coinvolti per accettare le condanne, è trovare un quadro giuridico per il provvedimento di espulsione degli stadi da infliggere agli imputati. Tale provvedimento è richiesto dalla Lega Calcio, che esercita l'accusa popolare, e nella sua nuova memoria d'accusa afferma che dovrà essere della durata di tre anni, cinque mesi e 29 giorni. Ma non c'è il quorum per la decisione finale. A questo punto le parti saranno presto convocate dalla Corte asturiana per cercare di sbloccare il conflitto e fissare l'udienza orale dei fatti avvenuti ormai quattro anni fa. E tra poco sarà trascorso un anno da quando si è svolto il primo processo.