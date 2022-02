Roberto Carlos “vinto alla lotteria”: giocherà una partita con una squadra di un pub inglese

Dopo che la squadra ha vinto una lotteria per ingaggiare una leggenda del calcio per un giorno, grande gioia nel nord dell'Inghilterra...

The Bull In The Barne, una squadra di un pub del nord dell'Inghilterra, sarà la prossima destinazione calcistica di Roberto Carlos. Il brasiliano giocherà una partita a febbraio con questa squadra amatoriale dopo aver vinto una lotteria che metteva in palio proprio questo premio: "ingaggiare" una leggenda dello sport per un giorno. La lotteria è stata effettuata tramite la piattaforma eBay e consisteva nel versamento di 5 sterline per sperare nell'estrazione giusta e per avere l'opportunità di giocare per un giorno con lui, con Roberto Carlos.