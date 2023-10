Rosario, assassinata dopo il derby: lo straziante addio del fidanzato “Spero sia fatta giustizia”

Ivana Paula Garcilazo Bellón è stata uccisa con una pietra alla testa mentre era in moto con il suo compagno nei pressi dello stadio Newell's. Sono tre gli arrestati per il delitto.

Daniel Fabian, compagno di Ivana Paula Garcilazo Bellón, la tifosa del Rosario Central assassinata dopo il derby di Rosario vinto dal Rosario Central sul Newell's Old Boys, ha scritto un messaggio straziante sui social network e ha chiesto giustizia per la morte della sua ragazza.

“Mi mancherai. Spero che venga fatta giustizia perché tutto ciò non può restare così impunito”, ha scritto il giovane che era presente quando si è verificato l'evento violento che ha posto fine alla vita di Ivana.

“Ti ho amato dal primo giorno che ti ho visto e continuerò ad amarti fino al giorno in cui morirò, mi hai insegnato tante cose di quella vita che avevo dato per perduta. Ti amo, amore mio, e spero che tu stia festeggiando il derby vinto come piaceva fare a te", ha chiuso il messaggio sul suo account Facebook.