Rotterdam, Polizia in massima allerta: pullman Ajax da proteggere nel derby d’Olanda

La polizia di Rotterdam oggi sarà massicciamente presente, "visibile e invisibile" come dice un portavoce delle forze dell'ordine, intorno allo stadio de Kuip per il Klassieker, il derby d'Olanda fra Feyenoord e Ajax.

La polizia ha affermato che "sono stati creati diversi scenari" per garantire che l'autobus che trasporta la squadra dell'Ajax possa raggiungere lo stadio in sicurezza. Sia il club che le autorità vogliono evitare che si ripetano i disordini della scorsa edizione a Rotterdam. Il 19 dicembre 2021, 78 persone sono state arrestate durante la partita, anche per possesso di pesanti fuochi d'artificio illegali, comportamento offensivo e violenza.

In quella circostanza quando l'autobus dell'Ajax era arrivato allo stadio, era stato assediato da centinaia di facinorosi con fumogeni e fuochi d'artificio. Inoltre, c'era anche un gruppo di oltre 100 persone che ha lanciato fuochi d'artificio e bottiglie contro la polizia. La partita, che si era svolta in uno stadio di Rotterdam vuoto a causa della pandemia, è stata ad alta tensione a causa della presenza dell'ex giocatore del Feyenoord Steven Berghuis, trasferitosi al club di Amsterdam nell'estate del 2021.

È la prima volta dal 27 gennaio 2019 che il Klassieker viene giocato di nuovo in un de Kuip completo. Per anni, i tifosi della squadra ospite non sono stati ammessi alle partite tra i due rivali, poiché in passato ci sono stati disordini e rischi per la sicurezza in questo incontro.