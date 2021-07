Sassuolo, l’ex Marlon: “De Zerbi grande allenatore e persona eccellente”

Il difensore brasiliano è stato presentato ufficialmente dallo Shakhtar Donetsk

Il difensore dello Shakhtar Donetsk Marlon, ex Sassuolo, è stato presentato alla stampa ucraina. Il brasiliano ha parlato della sua nuova avventura ma anche della precedente esperienza in neroverde. Ecco le sue parole riportate da sassuolonews: "Mi sento felice e realizzato. In Brasile e in Europa conoscono lo Shakhtar. Sono felice di essere qui. La scelta del numero 26? Non significa niente di speciale, è successo così. Mi hanno offerto diversi numeri, ho scelto questo. Spero che mi porti fortuna. Il mio idolo è Thiago Silva. Di chi è lo stile di gioco simile al mio? Forse quello di Marquinhos... Quelli sono i calciatori di altissimo livello. Spero di arrivarci anche io un giorno. Almeno questi ragazzi mi ispirano, sono dei grandi modelli per me".

Poi il brasiliano parla dell'esperienza sassolese: "Per me, il trasferimento a Barcellona è stato fondamentalmente molto produttivo in quel momento. Nella vita impari sempre qualcosa, sia quando sei in alto che quando sei basso. Inutile dire che il Barcellona è un top club ma anche che il Sassuolo non è un club di basso livello. Per me entrambi i club sono stati molto importanti nella mia vita. Ho imparato molto lì. Non avevo affatto pensieri di pensionamento. De Zerbi? Conosco molto bene Roberto De Zerbi adesso. I ragazzi mi hanno chiesto com'è, com'è il suo umore, che tipo di allenatore è. Ho sempre detto che è un grande allenatore, una persona eccellente, sincera, veritiera, gentile. Ed è il tipo di persona di cui tutti hanno bisogno nella loro vita. Penso che dopo un po' anche tutti i giocatori lo capiranno e lo tratteranno come faccio io. Il sogno? Andare in Nazionale".