Scontri e invasione, derby del Nord Lens-Lille: un tifoso si masturba, rischia un anno di galera

Continua a far discutere l'invasione di campo durante la battaglia campale tra i tifosi del Lille e del Lens durante l'intervallo del derby du Nord di sabato 18 settembre, che ha costretto a ritardare l'inizio del secondo tempo.

Circondato da famiglie e altri tifosi che erano coinvolti negli scontri, questo tifoso è stato fotografato da un altro tifoso situato in una tribuna remota, il che gli ha permesso di avere la prospettiva necessaria per poter registrare ciò che questo disadattato stava facendo. Al di là del fatto che ancora non si sia riusciti a scoprire chi sia, la giustizia francese ha aperto un'inchiesta prima per determinare il nome dell'imputato e poi per poterlo giudicare insieme al resto dei protagonisti delle vicende che si sono concluse con sei persone ferite a causa delle poltrone dei sedili gettate dai violenti. Il tifoso che si è masturbato nello stadio dove gioca in casa il Lens rischia una pena di un anno di reclusione e 15mila euro per un reato che, nelle condizioni in cui è avvenuto, è stato "in bella vista in un luogo accessibile al pubblico". Non appena lo identificheranno, sarà perseguito e dovrà fare i conti con ciò che impone la giustizia.