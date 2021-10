Scontri per le strade anche al derby di Cali: Colombia on fire, sale il numero dei feriti

Derby di Medellin e derby di Cali: le prime partite con il pubblico in Colombia diventano teatri di battaglie campali nelle strade...

Redazione DDD

I seguaci di Nacional Medellin e Independiente Medellín si sono incontrati in una delle strade di Itaguí, dove hanno dato vita a un grande combattimento in cui c'erano persino dei machete. Secondo i testimoni, i tifosi dell'Atlético Nacional che erano a bordo di un autobus hanno trovato i tifosi avversari in mezzo alle strada e sono scesi su di loro, attaccandoli e minacciandoli con i machete. L'evento accaduto nel quartiere di Santa María è stato registrato nei video pubblicati sui social network. Quattro i feriti.

Parallelamente a questa vicenda, si sono verificati eventi simili tra i tifosi di América Cali e Deportivo Cali sulla strada Cali-Candelaria, anche in questo caso a margine di un derby finito 1-1 come quello di Medellin. Questi due incontri, pur essendo i più recenti, non sono stati gli unici da quando è stata abilitata la presenza del pubblico negli stadi colombiano. Mercoledì scorso, 13 ottobre, verso le sette di sera, si sono scontrati i tifosi di Santa Fe e Millonarios. La "battaglia campale", come i media hanno descritto questi eventi, ha visto la partecipazione della Squadra mobile antisommossa (ESMAD), vicino allo stadio El Campín di Bogotá.

In quei giorni, il colonnello Luis Benavides, comandante operativo dell'ESMAD, invitava la comunità a vivere il calcio in pace. "Abbiamo svolto un duro lavoro congiunto con il Distretto affinché il calcio ritorni nei campi del Paese senza violenza e con rispetto", ha sottolineato l'ufficiale in divisa che, a sua volta, ha confermato che due persone sono rimaste ferite in questi eventi.