Sei casi Covid prima del derby basco: l’Eibar punta lo stesso alla vittoria

L'Eibar, secondo in classifica in Segunda Division, si prepara al derby basco di questo venerdì alle 16.15 a Ipurua contro la Real Sociedad B, penultima in graduatoria, ultima partita dell'anno 2021 e prima del girone di ritorno. L'Eibar ha concluso le vacanze di Natale per riprendere l'attività e concentrarsi completamente su una settimana speciale, con l'obiettivo di chiudere l'anno 2021 con una vittoria davanti ai propri tifosi e iniziare il girone di ritorno mantenendo il secondo posto.