“Sei grande papà”, la moglie appassionata di motocross e le figlie scrivono a Nicolò Barella

Il centrocampista della Nazionale Nicolò Barella è sposato da tre anni con Federica Schievenin. Per il giocatore azzurro la famiglia è tutta rosa con le tre amatissime figlie Rebecca, Lavinia e Matilde, a maggior ragione oggi...

Di origine sarda, la moglie di Nicolò Barella, Federica Schievenin, è del 1990 e nutre una grande passione per le due ruote trasmessagli dal fratello che gareggiava nel motocross, tanto che per un periodo la stessa è stata anche assistente di gara. La giovane sognava di diventare una pilota ma ha ha dovuto aiutare la madre a gestire il negozio di famiglia. Successivamente si sono aperte per lei le porte del mondo della moda seguite dal grande amore con il cagliaritano Nicolò. La coppia è stata in qualche caso al centro del gossip per la differenza d’età tra i due di oltre 7 anni, sulla quale la Schievenin ha dichiarato: “Se sono stata giudicata perché ho sposato un uomo più giovane? Sempre… Ma non me ne fregava nulla del giudizio delle persone. Hanno sempre da dire grande o piccolo che sia… bisogna vivere fregandosene”, ha detto chiaramente.