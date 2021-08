Sergio Ramos subito ai box: un giallo il suo infortunio, out uno o due mesi?

Dopo aver giocato poco nel 2021, Sergio Ramos continua ad avere a che fare con i problemi muscolari

Alla vigilia della partita di domani contro lo Strasburgo, quando il PSG tornerà nel suo stadio davanti ai suoi tifosi con l'apparizione stellare di Lionel Messi, è stata resa nota la lista degli infortunati della squadra che Mauricio Pochettino allena in questo caso. E tra questi c'è Sergio Ramos, che non tornerà in campo fino a metà settembre secondo alcune fonti, molto più in là secondo altre ipotesi. Il centrale spagnolo salterà quindi anche gli impegni del prossimo mese con la Nazionale spagnola.