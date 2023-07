Serie B, gli ultras del Parma avvisano i reggiani: il 2 settembre al derby, violenza sarà…

Clima bollente in vista del derby contro la Reggiana del 2 settembre. A Parma è apparsa una scritta a firma dei Boys: "2-9-23. Violenza ultras! Boys". Ad oltre 6 anni di distanza dall'ultima volta torna la gara più attesa per i due popoli.

La stagione deve ancora cominciare ma i tifosi sono sempre più carichi. La Lega Serie B ha da poco diramato il calendario per il prossimo anno e alcuni sostenitori emiliani non sono rimasti indifferenti.

In rete sono già diventate virali le immagini di alcune scritte che campeggiano non solo nelle città in questione, ma anche nei paesi limitrofi. A fare scattare l'allarme sono quelle comparse a Sant'Ilario, in via La Spezia, dove è riportata la data della partitissima con un messaggio che lascia ben poco spazio all'interpretazione: "Morte ai reggini", messaggi simili sono stati trovati all'Enza: "Violenza ultras" firmato Boys Parma. Le Questure sono già al lavoro per collaborare fin da subito.