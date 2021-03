Serie C rumena, grave incidente stradale per 5 calciatori prima della partita!

Cinque calciatori rumeni, coinvolti in un grave incidente stradale poco prima della partita

La collisione è avvenuta sulla strada DN71, in località Doicești, come ha annunciato Realitatea Plus e come conferma Gsp.ro. L'auto in cui si trovavano i cinque calciatori (Petre, Diţă, Pădureanu, Iamandache e Georgescu) si è scontrata con un veicolo che viaggiava nella direzione opposta. I giocatori sono usciti vivi dalle lamiere e sono stati trasportati all'ospedale della contea di Târgoviște per accertamenti. I piloti sono stati testati con l'etilometro, il risultato è stato negativo. In questo caso, la polizia sta conducendo indagini e stabilirà esattamente le circostanze dell'incidente stradale.