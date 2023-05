Serie D, Avezzano, acceso il fumogeno nel derby: 5 anni di Daspo e obbligo di firma

Un ultrà mentre si trovava nella curva ospite dello stadio “Angelini”, dove vi erano circa 50 persone, avrebbe acceso un fumogeno mettendo, in tal modo, in pericolo gli altri tifosi

Il derby - valido per il campionato di Serie D - dello scorso ottobre vinto dall'Avezzano sul campo del Chieti si trascina ancora degli strascichi importanti.

Sono arrivate, infatti, le sentenze relative ai disordini durante la partitissima abruzzese in cui un ultras ospite ha acceso un fumogeno nel settore ospiti dello Stadio Angelini. C'è voluto diverso tempo per identificare il ragazzo che avrebbe acceso la torcia in mezzo a 50 persone mettendo a rischio l'incolumità dei suoi amici.