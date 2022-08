Si picchiano in spogliatoio: il Boca Juniors sospende per 2 partite Zambrano e Benedetto

La gara tra Racing Avellaneda ed il Boca Juniors non passerà alla storia per il bel gioco espresso o per un risultato altisonante - il match è terminato con il risultato di 0 a 0 - ma ad accendere le luci della ribalta sono stati due calciatori degli ospiti rientrati in campo all'intervallo con zigomi gonfi, graffi e segni rossi sul collo.