Si traveste e va a giocare al campetto: il prank di Berbatov diventa virale

Vi avevamo già parlato del formidabile duo di YouTube. E tempo fa, Cam Mitchell, uno dei presentatori, ha anche rilasciato un’intervista per la nostra testata. Inutile dire che i numeri di Shoot for love, come previsto, sono cresciuti a dismisura.

1.72 milioni di iscritti e, recentemente, ospiti sulla loro piattaforma, anche Marco Materazzi e Fabio Cannavaro. 2 settimane fa invece, la loro ultima challenge con Toni Kroos su un campetto da basket ha raggiunto abbondantemente il milione di views. Siamo qui ora a parlarvi dell’ultimo video uscito sul famigerato canale. Il grande ospite è Dimitar Berbatov, il bomber bulgaro ex United. Dal 2008 al 2012 nei red devils, ma tra le altre esperienze inglesi sono da annoverare anche Tottenham e Fulham. Lo scherzo messo in scena è un po’ il sogno di tutti noi. Giocare con un campione di questo calibro per strada. Tuta e felpa, copricapo e barba lunga, questo è stato il camuffamento di Berbatov per apparire come un uomo “anziano” che voleva solo divertirsi un po’ con il pallone tra i piedi.