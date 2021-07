SIGA, Frattini: “Stiamo lavorando per vincere la lotta alla corruzione”

Il calcio e la lotta alla mafia, l'intervento del Capo della SIGA pronto a smuovere le coscienze a favore della legalità

Fare i conti con la pandemia non è stato semplice per le società sportive, la situazione economica è in crisi non solo per i grandi club dal capitale importante. Dal giorno in cui il Covid ha preso piede molti club hanno dovuto fare il cambio di proprietà. In molti hanno provato ad insidiarsi con lo scopo di acquistare quote di tutte quelle società che in mancanza di liquidità sono state costrette a chiudere o cadere nella trappola della mafia. A tal proposito Franco Frattini, Capo della SIGA (Sport Integrity Global Alliance) è intervenuto effettuando alcune considerazioni in merito: