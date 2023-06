Sochaux in crisi finanziaria, retrocesso in terza serie: ma se vende il fratello di Kalulu…

Secondo la precisazione del club Nenking "deve svincolare a breve i fondi previsti a tal fine, e versarli alla sua controllata", ha assicurato il club, precisando che il conglomerato cinese, specializzato nel real estate, sta incontrando "difficoltà di cassa" a causa della crisi del settore del mercato immobiliare in Cina. Durante la passata stagione, il Sochaux ha lottato a lungo per la promozione in Ligue 1. Il club del Doubs era ancora terzo in Ligue 2 la sera della 30esima giornata, ma ha chiuso la sua stagione con otto sconfitte di fila per crollare al 9° posto, 17 punti dal podio e 20 dal secondo posto, sinonimo di un crollo verticale.