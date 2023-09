Son dice no al selfie con una tifosa – Il motivo? La marca sbagliata dello smartphone…

Divertente siparietto con protagonista l'attaccante del Tottenham, che ha prima rifiutato di scattarsi un selfie con lo smartphone della tifosa e poi detto sì tirando fuori il suo telefono...

Sergio Pace Redattore

Heung-Min Son, attaccante del Tottenham e punto di riferimento assoluto in casa Spurs dopo l'addio di Harry Kane, è stato protagonista di un siparietto curioso e divertente con una tifosa.

Son rifiuta il selfie, la tifosa non ha lo smartphone giusto

Tutto da vedere e da gustare il siparietto che ha visto come protagonisti Heung-Min Son, attaccante del Tottenham, e una tifosa desiderosa di scattarsi un selfie con il suo beniamino. Il nazionale coreano è stato convocato per disputare due amichevoli, la prima in Galles contro i Draghi Rossi del ct Robert Page (finita 0-0) e la seconda a Newcastle contro l'Arabia Saudita del neo ct Roberto Mancini, in programma domani alle 18:30 italiane.

Qualche tifoso del Tottenham ne ha approfittato per incontrare Son e chiedergli un selfie. Un video spuntato su TikTok sta facendo il giro dei social. Son, infatti, ha subito detto sì alla richiesta di un selfie da parte della tifosa degli Spurs. Dopo poco però l'attaccante coreano si è bloccato e ha rifiutato. Il motivo? La ragazza ha mostrato un iPhone. Son è stato costretto a dire no perché quest'estate è diventato testimonial della Samsung. Va detto che per contratto il calciatore non può scattarsi selfie né toccare smartphone di altre marche.

Son si è scusato e ha spiegato tutto alla tifosa. Ma non è finita così. L'attaccante ha subito tirato fuori un telefono datogli in dotazione da un'altra casa e ha così potuto scattare un selfie con la tifosa che ha messo in bella mostra proprio la maglietta del Tottenham con il nome ed il numero di Son.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Derbyderbyderby per scoprire tutte le news di giornata.