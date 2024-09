Spagna, il ct: “Troppe partite? Quando si fanno i calendari nessuno parla”

Interrogato sul pesante carico di partite che devono affrontare i calciatori professionisti, de la Fuente ha spiegato a Carlos Herrera su "Cadena COPE" , che "ci sono molte partite, ma quando si stilano i calendari, nessuno ha problemi, tutto sembra a posto per loro, i calendari iniziano, stiamo per giocare tante partite, prima a luglio, ad agosto, a giugno sappiamo le partite che si giocheranno nella stagione successiva”.

"Abbiamo vinto qualcosa di importante, ma la cosa più importante è come è stato raggiunto. Con la coesione del gruppo. Senza alcun problema. È questo che mi rende più orgoglioso: un calcio fantastico e la vittoria in ogni partita. Qualcosa che non è mai stato raggiunto prima", ha aggiunto il selezionatore della Roja.

"Conosco molto bene i giocatori. Abbiamo vinto in diverse categorie. Il dramma è rappresentato da molti professionisti. Da diversi media. Non conoscevano Cucurella, non conoscevano Fabián. Questo è il dramma. Conoscevo il potenziale dei giocatori e alcuni di loro erano sconosciuti prima di venire in Spagna. E ho il vantaggio di conoscere questa materia prima. Sapevo che non avrebbero fallito", ha concluso Luis de la Fuente.