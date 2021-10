Spartak Mosca, arrestato l’ex capo degli ultras: aggredito un giornalista dopo l’Europa League

Dopo la gara di Europa League contro il Leicester

La polizia ha arrestato l'ex capo del fan club dello Spartak Valentin Korshunov, secondo il canale di Telegram Mutko Against. Contro di lui è stato redatto un protocollo di reato amministrativo, dopo di che Valentin è stato posto in un reparto di isolamento. Korshunov rischia 15 giorni di arresto, ma è possibile aggiungere una punizione penale. E' stato trovato alcol nel sangue dell'ex capo del fan club dello Spartak. In precedenza è stato pubblicato un video dell'attacco al giornalista dopo la partita di Europa League Spartak Mosca-Leicester 3-4.