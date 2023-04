Spedizione punitiva post-derby nel bar dei tifosi vogheresi: in tre in ospedale

C'è una rivalità pazzesca da sempre fra tifosi della Vogherese e del Pavia, anche adesso che giocano nel campionato lombardo di Eccellenza. Nell'ultimo derby, la Vogherese prima in classifica nel girone A ha vinto 1-0, portando a sette punti il suo vantaggio proprio sul Pavia secondo in graduatoria.

La Prefettura aveva fatto un gran lavoro per tenere separate le due tifoserie e infatti allo stadio di Voghera è andato tutto liscio sul fronte dell'ordine pubblico. Ma, nell'euforia della vittoria, alcuni tifosi della Vogherese hanno steso una bandiera rossonera davanti al Big House, un bar di via Zanardi a Voghera, non lontano dallo stadio locale, il Parisi.