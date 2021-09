Stretto infuocato: a casa anche i tifosi del Messina, Sullo “Così non è derby”

Il Palermo attende il derby con l’Acr Messina che due anni fa in D non si giocò per lo stop al campionato causa Covid

Redazione DDD

Che peccato. Non solo i tifosi palermitani non potranno andare a Vibo Valentia per seguire la loro squadra nel derby con il Messina. Ma in Calabria si rischia un derby interamente a porte chiuse: l’orientamento sarebbe infatti quello di vietare la vendita dei biglietti anche ai residenti in provincia di Messina. Il motivo sarebbe quello di evitare contatti fra i messinesi e le tifoserie di Crotone e Reggina.

Al massimo ci sarà una piccolissima cornice di pubblico. Fischio d’inizio domani alle ore 17.30. Sulla questione, le parole dell’allenatore dell’Acr Messina Salvatore Sullo nella consueta conferenza stampa della vigilia: “Giocare a Vibo? Quello che pensavo l’ho già detto, in questo momento è il nostro campo e non possiamo far altro. Poi, ti dico, il mio stadio è il Celeste, è lì che ho vissuto le più grandi emozioni, è il Celeste che sento mio. Nulla da dire sul San Filippo, ovviamente, ma è una cosa personale. Sicuramente né i nostri calciatori né quelli del Palermo sanno cos’è questo derby e non lo sapranno manco dopo il fischio finale, perché il derby non è dei calciatori ma dei tifosi e senza tifosi non è derby. Il vero derby sarà al ritorno coi tifosi. Troppo presto? Purtroppo è il calendario, c’è poco da fare”.