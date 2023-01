Sudafrica, morto l’ex nazionale zambiano Mulala: è stato sbranato dai suoi cani

Calcio africano in lutto per la tragica scomparsa di Philemon Mulala. Il 60enne ex difensore e centrocampista dello Zambia si trovava nella propria abitazione di Lichtenburg, in Sudafrica, ed era intento a lavorare sul retro. Per un guasto elettrico è andata via la luce e, proprio in quegli istanti, Mulala è stato attaccato e sbranato mortalmente dai suoi cani.