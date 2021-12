Tenerife-Las Palmas, 7 giocatori positivi al Covid prima del derby delle Canarie

I giallorossi del Las Palmas sono tornati ad allenarsi questo martedì pomeriggio, a porte chiuse, in vista del derby di domenica prossima contro il Tenerife allo stadio Heliodoro Rodríguez López del capoluogo di Tenerife.

Al Tenerife sono stati diagnosticati tre casi positivi al Covid-19 dopo le vacanze di Natale, di cui due sono giocatori della prima squadra e l'altro è un giocatore della giovanile regolarmente affiliato alla prima squadra. I tre calciatori godono di buona salute e sono isolati nelle rispettive abitazioni, ha riferito il club in un comunicato in cui non ha rivelato l'identità dei contagiati.