Terribile: muore Dylan Rich, il 17enne che ha subito un arresto cardiaco in Inghilterra

Il giocatore Dylan Rich, dei West Bridgford Colts, è morto questo fine settimana dopo aver sofferto di un problema cardiaco durante una partita della FA Youth Cup. Il calciatore, kin campo con la squadra under 18 del suo club, ha avuto un problema cardiaco giovedì scorso ed è stato trasferito dal campo in ambulanza all'ospedale, dove è morto questo fine settimana, come confermato dal club in un comunicato.