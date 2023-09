“The Legend Gianluca Vialli”, organizzatore querela Selvaggia Lucarelli

L'Organizzatore della partita "The Legend Gianluca Vialli" querela per diffamazione Selvaggia Lucarelli in seguito alle affermazioni pubblicate sul suo profilo Facebook.

Sul comunicato della famiglia Vialli che nega ogni autorizzazione all'uso del nome dell'ex calciatore, scomparso nei mesi scorsi dopo una lunga malattia, Arena replica sostenendo che "noi non vogliamo affatto ledere l'immagine di Gianluca e in base alla legge non dobbiamo chiedere alcuna autorizzazione. Non a caso stasera c'è un evento organizzato anche dal Chelsea, a Londra, in cui non è stata coinvolta la famiglia".