Tifosi del Genoa raccolgono beni per i colpiti dall’alluvione in Germania

Vestiti, scarpe e alimenti a lunga conservazione verranno consegnati a Magonza, nell’amichevole del 31 luglio

Vestiti, scarpe, alimenti a lunga conservazione. Sono queste le richieste della tifoseria organizzata del Genoa in vista dell’amichevole in programma contro il Mainz il 31 luglio. A riportare la notizia è buoncalcioatutti. Il materiale raccolto, come spiegato in una lettera diffusa via social (a firma “i genoani”) sarà consegnato dai tifosi rossoblu che si recheranno nella città tedesca, duramente colpita dall’alluvione che la scorsa settimana ha distrutto interi comuni e causato centinaia di vittime. Tutta la serie A TIM è su DAZN in offerta speciale fino al 28 luglio per 14 mesi a 19,99€ al mese, invece di 29,99€ al mese. Attiva ora