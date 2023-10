Todibo spiega le risate durante il minuto di silenzio: “Pensavo a mia madre…”

L'ex difensore del Benfica ha riso durante un omaggio all'insegnante morto in seguito all'attentato ad una scuola in Francia. Il nazionale transalpino ha ricordato che anche sua madre è un'insegnante.

Redazione DDD

L'ex giocatore del Benfica, oggi al Nizza, Jean-Clair Todibo ha spiegato in pubblico le controverse risate che hanno fatto molto parlare in Francia negli ultimi giorni. L'ex Benfica è stato sorpreso con un sorriso in volto, durante il minuto di silenzio della Nazionale francese in omaggio all'insegnante di storia assassinato venerdì scorso in una scuola da un estremista islamico.

Non era una presa in giro...

Todibo ha chiarito: "Quel sorriso era il mio pensiero sul punto in cui siamo arrivati. Purtroppo il modo in cui è stata interpretata è semplicemente pazzesco. Non penso che sia irrispettoso. È semplicemente una situazione privata. Ci sono state risate nervose durante il silenzio, ma non avevo assolutamente intenzione di mancare di rispetto a nessuno", ha esordito Todibo.

"Alcune persone hanno addirittura detto che mi stavo prendendo gioco dell'insegnante. Mia madre lavora come insegnante, quindi ho molto rispetto. Ho pensato che in quella situazione avrebbe potuto anche esserci mia madre che lavora nel mondo della scuola. Questo dà un'immagine che non è mia. Non sono io", ha sottolineato.

Nella stessa conferenza stampa, Didier Deschamps, allenatore francese, ha rivelato che è stato proprio il giocatore francese a chiedere di comparire davanti ai giornalisti per spiegare la situazione. "Era un suo desiderio. Voleva farlo. Mi ha chiesto scusa. Non è una cosa che dovrebbe fare in un momento del genere, ma è sempre bene dire qualcosa con parole tue piuttosto che lasciar parlare gli altri. Non è per lui è una situazione facile, ma è a disposizione per la partita", ha detto l'allenatore.

