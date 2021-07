Torna il trofeo Berlusconi, il Classico del calcio estivo

Torna il trofeo Luigi Berlusconi, la gara amichevole considerata un classico del calcio estivo sin dal 1991

L'appuntamento è per sabato 31 luglio alle 21 all'U-Power Stadium per Monza-Juventus, edizione numero 25 del trofeo amichevole dedicato alla memoria di Luigi Berlusconi, papà di Silvio e Paolo Berlusconi, e che vede la partecipazione di una squadra (ospite in questo caso dei biancorossi) che nel corso della sua storia abbia vinto almeno una volta la Coppa dei Campioni/Champions League oppure la Coppa Libertadores. Il Monza subentra al Milan nell'organizzazione dell'evento visibile in chiaro sulle reti Mediaset.