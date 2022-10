Torna presto, la maglia del Monza per Pablo Marì: è uscito dall’ospedale e ringrazia tutti…

Pablo Marì e la "suerte": tornerà in campo nel 2023: ma domani il Monza gli dedicherà una maglia speciale...

Quello che è successo a Pablo Marì al centro commerciale di Milanofiori, con la coltellata e l'operazione a causa dell'aggressione di uno squilibrato, ha scosso il mondo del calcio. Domani il Monza giocherà per lui, come ha detto il tecnico Raffaele Palladino .

Oggi anche i Gunners, che sono detentori del cartellino del forte difensore centrale spagnolo, hanno giocato per lui. Tweet e dichiarazioni d'affetto prima della gara, una maglia con dedica sia dopo il primo gol di Gabriel Martinelli che durante la gara vinta 5-0 dall'Arsenal contro il Nottingham Forest. Un attestato di stima al quale il giocatore non è rimasto indifferente, come dimostra la sua story su Instagram...