Toscana, derby della solidarietà: ultras di Fiorentina ed Empoli al servizio di tutti

Solo applausi per la Curva Viola in aiuto alla propria regione. Mettere davanti la propria città alla maglia, fa della Fiesole una curva di valore immenso.

La situazione in Toscana non è delle migliori, anzi, i disastri causati dal maltempo sono stati innumerevoli. In diverse città sono state attivate le misure di massima sicurezza e mai come questa volta è servita la mano della popolazione.