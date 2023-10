Tottenham-Liverpool e l’errore del Var: Klopp chiede di rigiocare la partita

Klopp: “Penso che l'unico risultato di Tottenham-Liverpool dovrebbe essere la ripetizione della partita. Probabilmente non accadrà. Penso che sia una cosa così senza precedenti, che non fosse mai accaduta prima”.

Tutto nasce dalla decisione di annullare un gol all’attaccante del Liverpool Luis Diaz nella gara contro il Tottenham, poi terminata 2-1 a favore degli Spurs, che hanno giocato per oltre un’ora in superiorità numerica. Alla fine sono arrivate le scuse dell’organismo arbitri inglese ‘Pgmol‘ che ha ammesso che la decisione di annullare il gol di Luis Diaz è stato “un errore umano significativo”. Sullo 0-0 il gol dell’esterno del Liverpool è stato annullato a seguito di un controllo insolitamente rapido del Var Darren England.

Alla vigilia della sfida europea, Klopp ha sgomberato il campo da possibili scorie nei confronti del Tottenham. "Non sono arrabbiato con postecoglu nessuno di loro, per niente", ha detto Klopp con riferimento all'allenatore degli Spurs Ange Postecoglou. "Gli arbitri? Non dovremmo attaccarli. Hanno commesso un errore e sono sicuro che si sono sentiti malissimo quella notte. Ciò che ha reso la giornata davvero difficile...è stato il VAR, ma nella partita c'è stata un'altra situazione in cui Curtis Jones ha ricevuto un cartellino rosso che non credo fosse un cartellino rosso. Penso che sia stato un errore chiaro ed evidente".