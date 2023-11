Tragedia in campo: morto un giocatore 14enne dell’Argentinos durante una partita a Tucumán

L'Argentinos Juniors piange la morte di uno dei suoi giovani calciatori durante una partita giocata a Tucumán. Il club che ha sede a La Paternal, a Buenos Aires, ha condiviso un messaggio sentito in memoria di Agustín Lazarte, 14 anni, collassato mentre giocava una partita con la squadra affiliata al club nel nord dell'Argentina.

Testimoni presenti sul posto hanno riferito che Agustín Lazarte è svenuto mentre stava correndo, cinque minuti dopo l'inizio del primo tempo e non è stato possibile rianimarlo perché non c'erano assistenza medica o infermieri sul posto. Per questo motivo il giovane è stato portato con un'auto privata all'ospedale più vicino, anche se quando è arrivato a Caps San José era ormai privo di vita.